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Spor

Newcastle United, Sven Botman transferinde mutlu sona yakın

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Lille'de forma giyen Sven Botman'ın transferinde mutlu sona yakın olduğu iddia edildi.

24 Haziran 2022 Cuma 22:35 - Güncelleme:
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Lille'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hollandalı defans oyuncusu Sven Botman'ın yeni adresi Newcastle United oluyor. Milan'ın da devrede olduğu futbolcu için yüksek bir bonservis bedeliyle Lille'in kapısını çalan İngiliz ekibi, oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Newcastle United'ın 40 milyon euroluk teklifi sonrası Milan bu transferden çekildi. Lille'in teklifi kabul etmesinin yanı sıra oyuncunun Premier Lig'de forma giymek istemesi de transferi kolaylaştıran önemli faktörlerden biri oldu.

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