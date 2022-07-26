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Spor

Newcastle United, Timo Werner için kolları sıvadı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Chelsea'de forma giyen Timo Werner'i kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

26 Temmuz 2022 Salı 18:05 - Güncelleme:
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Chelsea'de forma giyen 26 yaşındaki Alman forvet Timo Werner'in talipleri bir bir artıyor.

Alman basınında çıkan haberlere göre; Thomas Tuchel'in istediği verimi alamadığı için 'satılabilir' raporu verdiği Timo Werner için Juventus'un ardından Newcastle United da devreye girdi.

Reims'den Hugo Ekitike'yi transfer etmek isteyen ancak oyuncunun PSG'yi tercih etmesinin ardından arayışlarını sürdüren Newcastle United'ın, Werner'in Dünya Kupası'nda oynama isteğini bir fırsat olarak gördüğü ve bu transfer şartları zorlayacağı ifade edildi.

2020 yılında RB Leipzig'den Chelsea'ye 50 milyon euro karşılığında transfer olan Werner, Londra ekibiyle çıktığı 90 maçta 23 gol 17 asistlik performans sergiledi.

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