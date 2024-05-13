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Spor

Newcastle United, Tosin Adarabioyo transferini bitiriyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Newcastle United gözünü Tosin Adarabioyo'ya çevirdi.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:39 - Güncelleme:
Newcastle United, Tosin Adarabioyo transferini bitiriyor
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Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Şampiyonlar Ligi vizesini alan ancak bu sezon sakatlık problemleriyle zorluk yaşayan Newcastle United yeni sezonun çalışmalarına hız verdi.

YENİ HEDEF BELİRLENDİ

Daily Mail'de yer alan habere göre Newcastle United gözünü Fulham forması giyen Tosin Adarabioyo'ya çevirdi.

Haberin detaylarında Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 26 yaşındaki İngiliz stoper, Newcastle'dan gelecek teklife oldukça sıcak baktığı söylendi.

Bu sezon savunmada yaşadığı sakatlık sorunlarıyla büyük zorluklar yaşayan Newcastle United'ın da bu transferi bir an önce bitirmek istediği iddia edildi.

25 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fulham formasıyla 25 resmi maça çıkan Tosin Adarabioyo bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

  • Newcastle United
  • Tosin Adarabioyo
  • Fulham

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