  Newcastle United, Union SG'yi 4 golle geçti
Spor

Newcastle United, Union SG'yi 4 golle geçti

Newcastle United, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Union Saint-Gilloise'yı 4-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk puanlarını elde etti.

1 Ekim 2025 Çarşamba 21:57
Newcastle United, Union SG'yi 4 golle geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Newcastle United, deplasmanda Union Saint Gilloise'ya konuk oldu.

Belçika'da oynanan mücadeleyi Newcastle, 4-0 kazandı.

Newcastle'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Nick Woltemade, 43 ve 64. dakikalarda penaltı noktasında Anthony Gordon ve son olarak 80. dakikada Harvey Barnes attı.

Bu sonuçla birlikte Newcastle, ikinci maçında ilk 3 puanını elde etti. Galatasaray'ın rakiplerinden biri olan Belçika temsilcisi Saint Gilloise ise 3 puanda kaldı.

Galatasaray ile Union Saint Gilloise, Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında 25 Kasım Salı gününde karşı karşıya gelecek.

Devler Ligi'nde gelecek hafta Newcastle, Benfica'yı konuk edecek. Union Saint Gilloise, Inter'i sahasında ağırlayacak.

