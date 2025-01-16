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Spor

Newcastle United, Wolverhampton'ı 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında sahasında Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton'ı konuk eden Newcastle United, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 00:39 - Güncelleme:
Newcastle United, Wolverhampton'ı 3 golle geçti
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İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Newcastle United, Wolverhampton'ı konuk etti.

St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri, 34 ile 57. dakikalarda Alexander Isak ve 74. dakikada Anthony Gordon kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 6. maçını kazanan ve 38 puana ulaşan Newcastle, 4. sıraya yerleşti. 16 puanda kalan Wolverhampton ise 18. sırada konumlandı.

PEREIRA'NIN HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Wolverhampton ile çıktığı ilk 2 lig maçını kazanan Vitor Pereira'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

ALEXANDER ISAK ALEV ALDI

Newcastle'ın ilk golünün sahibi Alexander Isak, son 8 Premier Lig maçında 11. golünü attı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Newcastle, Bournemouth'u konuk edecek. Wolverhampton ise deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.

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