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Spor

Newcastle United, yeni sezon mesaisi için Avusturya'da

İngiliz ekibi Newcastle United, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor.

AA15 Temmuz 2025 Salı 14:43 - Güncelleme:
Newcastle United, yeni sezon mesaisi için Avusturya'da
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İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

Siyah-beyazlı takım, 2025-2026 sezonuna RAMS Başakşehir'in de kamp yaptığı Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde hazırlanıyor.

Kampın ikinci gününde teknik direktör Eddie Howe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda çift kale taktik maç yapıldı.

Newcastle United'ın Avusturya kampı, 18 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kadrosunda Alexander Isak, Sandro Tonali, Anthony Gordon, Bruno Guimaraes ve Kieran Trippier gibi oyuncuları bulunduran İngiltere temsilcisi, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Emre Belözoğlu'nun da 2005-2008 yıllarında formasını giydiği Newcastle United, Premier Lig'i geçen sezon 5. sırada tamamlamıştı.

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