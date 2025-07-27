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Spor

Newcastle United'da Alexander Isak krizi

Liverpool ve Al-Hilal'in ilgilendiği Newcastle United'lı futbolcu Alexander Isak ile ilgili takımın teknik direktörü Eddie Howe çarpıcı açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ27 Temmuz 2025 Pazar 17:48 - Güncelleme:
Newcastle United'da Alexander Isak krizi
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Adı Liverpool ve Al-Hilal ile anılan Alexander Isak ile ilgili Newcastle United'ta önemli gelişmeler yaşanıyor.

Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe, kendisine sorulan Isak'ın önümüzdeki hafta kampa katılması ile ilgili soruya, "Hayır, kampa katılmasının hiç ihtimal yok." yanıtını verdi.

Eddie Howe'nin açıklamaları kafa karıştırdı.

Howe geçtiğimiz günlerde hazırlık kampında Celtic'e mağlup olmalarından sonra şu açıklamayı yapmıştı:

"Glasgow'a bizimle geldi ama onun için en doğru olanın evine dönmesi olduğuna karar verdim. Tribünde oturmak ona haksızlık olurdu. Ama yaz sonunda hala Newcastle oyuncusu olacağına eminim. Futbolcuların kariyerlerine ve bu kariyerin kısa oluşuna saygı duyuyorum. Alex çok iyi çalışıyor, profesyonelce yaklaşıyor. Hakkında çok fazla spekülasyon olması normal. Ama onunla ilgili içim rahat,"

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