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Spor

Newcastle United'da Paulo Fonseca sesleri

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'da teknik direktörlüğe Paulo Fonseca'nın getirilebileceği belirtildi.

21 Ekim 2021 Perşembe 15:09 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 15:09
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Suudi Arabistan kaynaklı bir konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra yeni bir yapılanmaya giden ve teknik direktör Steve Bruce ile yollarını ayıran Newcastle United'ın, yeni teknik direktör adaylarından birinin Paulo Fonseca olduğu iddia edildi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde; kulübün yeni hissedarlarından Amanda Staveley'in, Portekizli teknik adamın oyun tarzını beğendiği ve kulübe önerdiği kaydedildi.

Kariyerinde daha önce Shakhtar Donetsk ve Roma gibi kulüplerde de çalışan 48 yaşındaki teknik adamın, yaz sonundan beri İngiliz ekibiyle temasta olduğu ancak son kararın henüz verilmediği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Paulo Fonseca'nın adı yaz transfer dönemi boyunca Tottenham ile anılmış ancak imza gerçekleşmemişti. Fonseca'nın adı ayrıca Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Öte yandan, Newcastle United'ın diğer teknik direktör adaylarının Roberto Martinez, Frank Lampard, Lucien Favre ve Steven Gerrard olduğu ifade edildi.

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