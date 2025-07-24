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Spor

Newcastle United'dan Benjamin Sesko hamlesi

Alexander Isak'ın ayrılık sinyali vermesinin ardından harekete geçen Newcastle United, Leipzig'in yıldızı Benjamin Sesko'yu gündemine aldı.

Haber Merkezi24 Temmuz 2025 Perşembe 19:03 - Güncelleme:
Newcastle United'dan Benjamin Sesko hamlesi
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Newcastle United, Leipzig forması giyen Benjamin Sesko'nun transferi için harekete geçti.

Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi, Alexander Isak'ın takımdan ayrılma isteğinin ardından Sesko'yu gündemine aldı.

Santrfor listesinde birçok aday bulunan Newcastle United, Sesko'nun transferinin şartlarını öğrenmek için de Leipzig ile temasa geçti.

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Sesko'nun kulübü Leipzig ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Leipzig forması altında geçen sezon 45 maçta süre bulan Sesko, 21 gol attı ve 6 asist yaptı.

  • Newcastle United
  • Leipzig
  • Benjamin Sesko
  • Alexander Isak

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