Newcastle United'dan Benjamin Sesko hamlesi

Newcastle United, Leipzig forması giyen Benjamin Sesko'nun transferi için harekete geçti.

Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi, Alexander Isak'ın takımdan ayrılma isteğinin ardından Sesko'yu gündemine aldı.

Santrfor listesinde birçok aday bulunan Newcastle United, Sesko'nun transferinin şartlarını öğrenmek için de Leipzig ile temasa geçti.

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Sesko'nun kulübü Leipzig ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Leipzig forması altında geçen sezon 45 maçta süre bulan Sesko, 21 gol attı ve 6 asist yaptı.