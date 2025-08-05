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Spor

Newcastle United'dan Benjamin Sesko için dev teklif

Premier Lig ekibi Newcastle United forvet hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. İngiliz ekibi, RB Leipzig forması giyen Benjamin Sesko için 90 milyon euroluk teklif yaptı.

HABER MERKEZİ5 Ağustos 2025 Salı 09:25 - Güncelleme:
Newcastle United'dan Benjamin Sesko için dev teklif
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Premier Lig temsilcisi Newcastle United, forvet hattını güçlendirmek için devreye girdi. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre İngiliz ekibi, RB Leipzig'in Sloven golcüsü Benjamin Sesko için toplamda 90 milyon euroya ulaşan bir teklif yaptı. Teklifin 80 milyon euroluk kısmı garanti, 10 milyon eurosu ise bonuslardan oluşuyor.

2023 yazında Leipzig'e transfer olan 21 yaşındaki Sesko, gösterdiği performansla dikkat çekti. Genç yıldız, 87 maçta 39 gol atıp 8 asist yaparak Avrupa devlerinin radarına girdi.

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