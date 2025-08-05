Newcastle United'dan Benjamin Sesko için dev teklif

Premier Lig temsilcisi Newcastle United, forvet hattını güçlendirmek için devreye girdi. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre İngiliz ekibi, RB Leipzig'in Sloven golcüsü Benjamin Sesko için toplamda 90 milyon euroya ulaşan bir teklif yaptı. Teklifin 80 milyon euroluk kısmı garanti, 10 milyon eurosu ise bonuslardan oluşuyor.

2023 yazında Leipzig'e transfer olan 21 yaşındaki Sesko, gösterdiği performansla dikkat çekti. Genç yıldız, 87 maçta 39 gol atıp 8 asist yaparak Avrupa devlerinin radarına girdi.