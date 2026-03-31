Newcastle United'dan Eddie Howe'un geleceğine dair açıklama

Newcastle United CEO'su David Hopkinson, teknik direktör Eddie Howe'un geleceği konusunda net bir duruş sergilemese de kulübün "şu an için bir değişikliğe gitmeyi düşünmediğini" belirtti.

Newcastle, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmasına ve son dört sezonda üçüncü kez Carabao Cup'da yarı finale yükselmesine rağmen, bu sezon Howe'un ekibi için oldukça yıpratıcı geçiyor.

Özellikle son dönemde durum oldukça zorlaştı. Mart ayı ortasında Barcelona karşısında başlangıçta direnç gösteren Newcastle, Nou Camp'ta adeta teslim olarak 7-2'lik ağır bir yenilgi aldı; bu maçtan birkaç gün sonra ise ezeli rakibi Sunderland'e 2-1 mağlup oldu.

Ağır yaralayan Tyne-Wear derbisi mağlubiyetinin ardından Newcastle'ın Premier Lig'de 12. sıraya gerilemesiyle birlikte, St James' Park'taki taraftarların bir kısmı Howe ve oyuncularını yuhaladı.

Ancak yönetim, Newcastle'ı 2023 ve 2025 yıllarında Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan ve geçen sezon EFL Kupası'nı kazanarak kulübün yetmiş yıllık büyük kupa hasretine son veren Howe'un arkasında durmaya devam ediyor.

Desteği tam anlamıyla kesin olmasa da Hopkinson, bu hafta yaptığı açıklamada Newcastle'ın şu anda menajer değişikliği konusunda "bu tür görüşmeler yapmadığını" vurguladı.

Hopkinson şu ifadeleri kullandı:

"Geleceği hakkında bir duruşum yok. Söyleyebileceğim tek şey, derbi mağlubiyetinin canımızı yaktığıdır. Bunu ciddiye alıyoruz. İçimizde 'Aman canım, alt tarafı üç puan gitti, yolumuza bakalım' diyen kimse yok. Bu yenilgi bizde derin bir iz bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde Eddie ile baş başa iki saatlik bir öğle yemeği yedik ve bu konu dahil pek çok şeyi enine boyuna konuştuk.

Eddie bizim menajerimiz. Sezon sonuna kadar harika bir seri yakalamayı bekliyorum; geleceği ise vakti geldiğinde konuşuruz. Şu anda tamamen bu sezonki rekabete odaklanmış durumdayız."

Bu sezon Newcastle United'ın Premier Lig performansı

Premier Lig'de 31 maç sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor.