Newcastle United'dan Hugo Ekitike hamlesi

Premier Lig'in yaz transfer döneminde heyecan zirveye çıkarken, Newcastle United dikkat çeken bir hamleyle Hugo Ekitike transferi için harekete geçti. Manchester United, Chelsea ve Liverpool gibi devlerin de peşinde olduğu 23 yaşındaki forvet için kıran kırana bir yarış yaşanıyor.

Newcastle'ın bu hamlesi, Manchester United'ın yaşadığı aksiliklerin ardından geldi. Özellikle Bryan Mbeumo'nun uzun süredir Old Trafford'a duyduğu ilgiye rağmen transferin bir türlü netleşmemesi, Kırmızı Şeytanlar'ın planlarını sekteye uğrattı. Mbeumo'nun, Newcastle ve Tottenham Hotspur gibi takımların tekliflerini geri çevirdiği ancak halen bir anlaşma sağlanamadığı bildiriliyor.

Tam da bu belirsizlik ortamında Newcastle, Manchester United'ın mart ayında radarına aldığı Eintracht Frankfurt forması giyen Ekitike'ye yöneldi. Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon kulübünün zor dönemine rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Fransa U21 Milli Takımı ile çıktığı iki maçta 5 gol atarak adeta patlama yaptı.

Kulübü ise Ekitike için 85 milyon sterlin gibi yüksek bir bonservis bedeli belirlemiş durumda. Newcastle, daha önce Anthony Elanga için 55 milyon sterlini gözden çıkarmıştı; bu da kulübün ciddi bir yatırım gücüne ve hücum hattını güçlendirme konusundaki kararlılığına işaret ediyor.