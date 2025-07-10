İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2025 Perşembe / 15 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0667
  • EURO
    47,1344
  • ALTIN
    4284.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Newcastle United'dan Hugo Ekitike hamlesi
Spor

Newcastle United'dan Hugo Ekitike hamlesi

Premier Lig ekibi Newcastle United, Manchester United'ın peşinde olduğu Hugo Ekitike için devreye girdi. 23 yaşındaki genç forvet için transferde kıyasıya bir yarış yaşanıyor.

HABER MERKEZİ10 Temmuz 2025 Perşembe 12:36 - Güncelleme:
Newcastle United'dan Hugo Ekitike hamlesi
ABONE OL

Premier Lig'in yaz transfer döneminde heyecan zirveye çıkarken, Newcastle United dikkat çeken bir hamleyle Hugo Ekitike transferi için harekete geçti. Manchester United, Chelsea ve Liverpool gibi devlerin de peşinde olduğu 23 yaşındaki forvet için kıran kırana bir yarış yaşanıyor.

Newcastle'ın bu hamlesi, Manchester United'ın yaşadığı aksiliklerin ardından geldi. Özellikle Bryan Mbeumo'nun uzun süredir Old Trafford'a duyduğu ilgiye rağmen transferin bir türlü netleşmemesi, Kırmızı Şeytanlar'ın planlarını sekteye uğrattı. Mbeumo'nun, Newcastle ve Tottenham Hotspur gibi takımların tekliflerini geri çevirdiği ancak halen bir anlaşma sağlanamadığı bildiriliyor.

Tam da bu belirsizlik ortamında Newcastle, Manchester United'ın mart ayında radarına aldığı Eintracht Frankfurt forması giyen Ekitike'ye yöneldi. Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon kulübünün zor dönemine rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Fransa U21 Milli Takımı ile çıktığı iki maçta 5 gol atarak adeta patlama yaptı.

Kulübü ise Ekitike için 85 milyon sterlin gibi yüksek bir bonservis bedeli belirlemiş durumda. Newcastle, daha önce Anthony Elanga için 55 milyon sterlini gözden çıkarmıştı; bu da kulübün ciddi bir yatırım gücüne ve hücum hattını güçlendirme konusundaki kararlılığına işaret ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.