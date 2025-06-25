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Spor

Newcastle United'dan Ilya Zabarnyi hamlesi

Premier Lig ekibi Newcastle United, Bournemouth forması giyen 22 yaşındaki genç yıldız Ilya Zabarnyi için düğmeye bastı.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2025 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
Newcastle United'dan Ilya Zabarnyi hamlesi
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Premier Lig'de önümüzdeki sezon savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Newcastle United, Bournemouth'un genç yıldızı Ilya Zabarnyi'yi kadrosuna katmak için devreye girdi. The Athletic'in haberine göre, 22 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun gelişimini uzun süredir izleyen Newcastle, bonservis pazarlıklarında ilerleme sağlamayı amaçlıyor.

Zabarnyi, mevcut kulübüyle 2029 yazına kadar süren uzun vadeli bir sözleşmeye sahip. Bu durum, Bournemouth'a pazarlık masasında güçlü bir konum kazandırıyor. Ancak St. James' Park yönetimi, Ukraynalı stoperi savunmadaki geleceğin temel taşlarından biri olarak görüyor ve transferi öncelik olarak belirlemiş durumda.

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