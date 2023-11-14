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Spor

Newcastle United'dan Ousmane Diomande için 80 milyon euro!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United dev bir transfere hazırlanıyor. İngiliz kulübü, Sporting Lizbon'da forma giyen Ousmane Diomande için teklif yapmaya hazırlanıyor.

14 Kasım 2023 Salı 17:56 - Güncelleme:
Newcastle United'dan Ousmane Diomande için 80 milyon euro!
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Yaz transfer döneminde 75 milyon euro karşılığında Sandro Tonali'yi kadrosuna katan Newcastle United bu seferde stoper rotasyonu için dev bir hamleye hazırlanıyor.

TAM 80 MİLYON EURO

The Sun'da yer alan habere göre stoper hattında başı bir türlü sakatlıklardan kurtulmayan Newcastle United, Sporting Lizbon forması giyen 19 yaşındaki stoper Ousmane Diomande için harekete geçti.

Haberin devamında Newcastle United'ın, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli genç yıldız için 80 milyon euro'luk bir teklif yapacağı iddia edildi.

MANCHESTER UNITED'DA İZLİYOR

Stoper hattında sıkıntı yaşayan bir diğer İngiliz devi Manchester United'ında genç yıldızı izlediği iddia edildi.

Ayrıca Arsenal yaz transfer döneminde Ousmane Diomande için 40 milyon euro'luk bir teklif yapmıştı ancak Sporting Lizbon bu teklifi yetersiz bulduğu için reddetmişti.

16 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sporting Lizbon ile 16 resmi maça çıkan Ousmane Diomande bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısında bulundu.

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