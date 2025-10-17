Newcastle United'dan Tonali kararı

Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe, kulübün yeni sportif direktörü Ross Wilson'ın bazı kilit oyuncuların sözleşme sürelerini değerlendirmeye başladığını açıkladı. Bu isimler arasında Sandro Tonali de bulunuyor.

TONALI'YE YENİ SÖZLEŞME YOLDA

İtalyan yıldızın mevcut kontratı Haziran 2028'de sona eriyor. Ancak İngiltere basınına göre Newcastle yönetimi, kısa süre içinde Tonali'ye yeni bir uzatma teklifi sunmayı planlıyor.

Howe, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu, Ross'un öncelikli gündemlerinden biri. Bu tür görüşmelerin tamamı onun liderliğinde yürütülecek. Eminim ki oyuncuların sözleşme süreleri üzerinde çalışıyor ve gerekli adımları atmaya başladı."

Yeni sözleşme teklifinin Tonali'nin yanı sıra Tino Livramento ve Sven Botman için de geçerli olacağı belirtiliyor.

NEWCASTLE UNITED PERFORMANSI

2023 yazında Milan'dan transfer edilen Sandro Tonali, İngiliz ekibiyle çıktığı 66 maçta 7 gol attı.