İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2025 Cuma / 25 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9503
  • EURO
    48,9693
  • ALTIN
    5740.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Newcastle United'dan Tonali kararı

Newcastle United, performansından memnun olduğu Sandro Tonali'ye mevcut sözleşmesi bitmeden yeni bir uzatma teklifi sunmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ17 Ekim 2025 Cuma 17:49 - Güncelleme:
Newcastle United'dan Tonali kararı
ABONE OL

Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe, kulübün yeni sportif direktörü Ross Wilson'ın bazı kilit oyuncuların sözleşme sürelerini değerlendirmeye başladığını açıkladı. Bu isimler arasında Sandro Tonali de bulunuyor.

TONALI'YE YENİ SÖZLEŞME YOLDA

İtalyan yıldızın mevcut kontratı Haziran 2028'de sona eriyor. Ancak İngiltere basınına göre Newcastle yönetimi, kısa süre içinde Tonali'ye yeni bir uzatma teklifi sunmayı planlıyor.

Howe, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu, Ross'un öncelikli gündemlerinden biri. Bu tür görüşmelerin tamamı onun liderliğinde yürütülecek. Eminim ki oyuncuların sözleşme süreleri üzerinde çalışıyor ve gerekli adımları atmaya başladı."

Yeni sözleşme teklifinin Tonali'nin yanı sıra Tino Livramento ve Sven Botman için de geçerli olacağı belirtiliyor.

NEWCASTLE UNITED PERFORMANSI

2023 yazında Milan'dan transfer edilen Sandro Tonali, İngiliz ekibiyle çıktığı 66 maçta 7 gol attı.

  • Newcastle United
  • Sandro Tonali
  • sözleşme uzatma

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.