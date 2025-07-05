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Spor

Newcastle United'ın hedefi Giorgio Scalvini

Premier Lig ekibi Newcastle United İtalyan stoper Giorgio Scalvini için nabız yokluyor. Genç savunmacı için başka talipler de var.

Haber Merkezi5 Temmuz 2025 Cumartesi 18:28 - Güncelleme:
Newcastle United'ın hedefi Giorgio Scalvini
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Newcastle United, bu yaz için transfer listesine Giorgio Scalvini'yi ekledi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Newcastle United, Giorgio Scalvini'yi kadrosuna katmak istiyor.

Ancak Atalanta'nın genç stopeir için başka kulüpler de devrede ve transfer yarışı oldukça çekişmeli geçiyor.

Newcastle United, Scalvini'nin transferi için Atalanta ile ilk temasları gerçekleştirdi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon yaşadığı omuz sakatlığı yüzünden sadece 8 maça çıkabilen Giorgio Scalvini, takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.

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