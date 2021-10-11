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Spor

Newcastle United'ın ilk icraatı yeni teknik direktör

Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun satın alımıyla dev bir yatırım yapılması beklenen Newcastle United'da kulübün yeni sahiplerinin ilk icraatının teknik direktör değişikliği olması bekleniyor. Teknik direktörlük için en büyük aday ise Steven Gerrard.

Sporx11 Ekim 2021 Pazartesi 07:18 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 07:18
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Yeni Suudi sahiplerinin satın almasıyla tüm dünyanın gözünü çevirdiği takım olan Newcastle United'ın yeni hamleleri adım adım takip ediliyor.

Sporx'in aktardığı haberde İngiliz basını Newcastle United'ın kadrosunu nasıl güçlendireceğinin yanı sıra teknik direktör tercihleriyle ilgili iddialarını sayfalarına taşıyor. Daily Mail, siyah beyazlı ekibin teknik direktörlük koltuğunda oturan Steve Bruce ile 8 milyon sterlinlik tazminat ile yolların ayrılmasının ilk icraat olarak görüleceğini savunuyor. İngiliz gazetesinde bir kaç gün içinde gerçekleşecek bu ayrılığın ardından takımı Tottenham maçına yardımcı antrenör Graham Jones'un hazırlayacağı belirtildi. Teknik direktörlük adaylığında ise en güçlü isim Steven Gerrard.

Bir diğer İngiliz gazetesi Mirror'da ise Newcastle United'ın beklenen ilk transferlerinin Premier Lig devi Manchester United'dan olacağı ifade ediliyor. Manchester United'da beklediği süreleri alamayan ve yol ayrımına gelen 4 isim Donny van de Beek, Jesse Lingard, Anthony Martial ve Eric Bailly'nin Newcastle United'ın ilk transfer planı olduğu savunuluyor.

Newcastle United Premier Lig'de 3 puana sahip ve 20 takımılı ligin 19. sırasında yer alıyor.

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