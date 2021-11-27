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Spor

Newcastle United'tan Ousmane Dembele'ye rekor teklif

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:42 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 00:42
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Barcelona'nın yeni sözleşme teklifini henüz kabul etmeyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ousmane Dembele'ye, İngiliz ekibi Newcastle United'ın teklif yaptığı öne sürüldü.

İspanyol ekibinin halihazırdaki mali şartları dahilinde oyuncuya en cazip teklifi yaptığı ancak Dembele ve menajerinin Barça'nın teklifini yeterli bulmadığı belirtildi.

Mundo Deportivo'ya göre İngiliz Kulübünün, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fransız'a yılda 15 milyon euro maaş, 15 milyon euro imza parası ve menajerine de sağlam bir komisyon teklif ettiği ifade edildi.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Fransız oyuncuyu takımda tutmak istese de oyuncunun takımdan ayrılmak istediği aktarıldı.

2017 yazında Barcelona, Dembele'yi Borussia Dortmund'dan yaklaşık 105 milyon euro karşılığında satın almıştı.

Bu sezon Dembele, EURO 2020'de yaşadığı sakatlık nedeniyle İspanyol ekibi için sadece 2 maça çıktı.

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