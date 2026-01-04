İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Newcastle'dan iç sahada net galibiyet

Newcastle United, Premier Lig'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.

4 Ocak 2026 Pazar 20:08
Newcastle'dan iç sahada net galibiyet
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Newcastle United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. St.James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle United 2-0'lık skorla kazandı.

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Bruno Guimarares ve 78. dakikada Malick Thiaw kaydetti.

Son 2 lig maçını kazanan Newcastle, puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve 4'ünde sahadan mağlup ayrılan Crystal Palace, 27 puanda kaldı.

Newcastle, gelecek hafta Leeds United'ı ağırlayacak. Crystal Palace ise sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.

