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Spor

Newcastle'dan yeni Neymar transferi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aktarılana göre İngiliz ekibi, Brezilya'da yeni Neymar olarak adlandırılan Marcos Leonardo için Newcastle United harekete geçti.

19 Kasım 2023 Pazar 23:49 - Güncelleme:
Newcastle'dan yeni Neymar transferi!
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Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de inanılmaz bir sezon geçirerek Şampiyonlar Ligi vizesini kapan Newcastle United önemli bir transfere hazırlanıyor.

YENİ NEYMAR DENİLİYOR

Brezilya'da yeni Neymar olarak adlandırılan Marcos Leonardo için Newcastle United harekete geçti. Ön hattında bu sezon sürekli sakatlıklarla boğuşan Eddie Howe'da transferin gerçekleşmesini istiyor.

Öte yandan 20 yaşındaki genç yıldız için Real Madrid'in de ismi geçsede Newcastle United'ın bu transferde önde olduğu da söylendi.

Fabrizio Romano, Newcastle United'ın devre arasında yapacağı teklif 20 milyon euro'nun üstünde olursa Santos'un bu teklifi kabul edeceğini söyledi.

45 MAÇA ÇIKTI

Santos formasıyla 2023 yılında 45 resmi maça çıkan Marcos Leonardo bu karşılaşmalarda 21 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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