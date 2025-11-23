İSTANBUL 18°C / 9°C
  ''Neyi temizliyorsunuz?'' Rizespor'dan tepkili paylaşım!
Spor

''Neyi temizliyorsunuz?'' Rizespor'dan tepkili paylaşım!

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karadeniz ekibi karşılaşma içindeki hakem kararlarına olan tepkisini sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dile getirdi.

23 Kasım 2025 Pazar 21:57
''Neyi temizliyorsunuz?'' Rizespor'dan tepkili paylaşım!
Süper Lig'de Rizespor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçta 2-0 öne geçen Rizespor karşılaşmadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Rizespor, karşılaşmanın son bölümlerinde sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı. Neyi temizliyorsunuz?" notu düşüldü.

İşte Rizespor'un paylaşımı;

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup olan Rizespor, maçta hakem kararlarına bir tepki daha gösterdi. Karadeniz ekibi, "Çağdaş futbola ayak uyduramadığımız için Türk futbolundan özür dileriz" notunu düştü.

Maçta Laçi'nin 63. dakikada gördüğü kırmızı karta dikkat çeken Rizespor, hakem Çağdaş Altay'a göndermeli bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım;

