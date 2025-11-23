Süper Lig'de Rizespor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçta 2-0 öne geçen Rizespor karşılaşmadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Rizespor, karşılaşmanın son bölümlerinde sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı. Neyi temizliyorsunuz?" notu düşüldü.
İşte Rizespor'un paylaşımı;
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup olan Rizespor, maçta hakem kararlarına bir tepki daha gösterdi. Karadeniz ekibi, "Çağdaş futbola ayak uyduramadığımız için Türk futbolundan özür dileriz" notunu düştü.
İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı. pic.twitter.com/bN7h0CponA— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) November 23, 2025
Maçta Laçi'nin 63. dakikada gördüğü kırmızı karta dikkat çeken Rizespor, hakem Çağdaş Altay'a göndermeli bir paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım;
Çağdaş futbola ayak uyduramadığımız için Türk futbolundan özür dileriz. pic.twitter.com/rTz3KbFaYy— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) November 23, 2025