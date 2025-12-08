İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5681
  • EURO
    49,5121
  • ALTIN
    5730.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Neymar: Bir görevim daha var; Dünya Kupası
Spor

Neymar: Bir görevim daha var; Dünya Kupası

Santos'u son maçlarda sırtlayan Neymar, sakatlığına rağmen takımını kümede tuttu ve açıklamasında asıl hedefinin artık Dünya Kupası olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 18:26 - Güncelleme:
Neymar: Bir görevim daha var; Dünya Kupası
ABONE OL

Santos forması giyen Neymar, Brezilya temsilcisinde özel bir hikayeye imza attı.

Neymar, sakatlığına rağmen son maçlarda sahaya çıktı ve takımı Santos'u kümede tutmayı başardı.

Takımı Santos kötü durumda olduğu için bir süredir ameliyat olmayı reddeden Brezilyalı yıldız, son 3 maçında 5 gol atarak Santos'u küme düşmekten kurtardı.

SON GÖREV DÜNYA KUPASI

Neymar, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 10 gün boyunca futbolu unutacağım ve sonra diz ameliyatı olacağım. Doktorlardan, Santos için mücadele etmek adına son üç maçı beklemelerini istedim. Ameliyatımdan sonra bir görevim daha var; Dünya Kupası." dedi.

SEZON PERFORMANSI

33 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Santos'ta 30 maçta 11 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.