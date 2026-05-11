11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Neymar, Brezilya'nın Dünya Kupası aday kadrosunda

Neymar'ın, Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı'nın 55 kişilik Dünya Kupası ön aday kadrosuna dahil edildiği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2026 Pazartesi 20:00
Brezilya Serie A ekiplerinden Santos'ta forma giyen Neymar'ın Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Brezilya Milli Takımı'nın 55 kişilik ön aday kadrosuna dahil edildiği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Brezilya'nın Dünya Kupası için oluşturduğu geniş aday listesinde Neymar'a da yer verildiği belirtildi.

Haberde, Neymar'ın turnuvada yer alıp almayacağına ilişkin nihai kararın ise gelecek hafta verileceği ifade edildi. Brezilya teknik heyetinin, oyuncunun fiziksel durumu ve hazır oluş seviyesine göre son değerlendirmeyi yapacağı aktarıldı.

Bu sezon Santos formasıyla 13 maça çıkabilen Neymar 6 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

