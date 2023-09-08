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Spor

Neymar: Burası Ligue 1'den daha iyi olabilir

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in yaz transfer dönemine damga vuran transferi Neymar önemli açıklamalarda bulundu.

8 Eylül 2023 Cuma 16:33 - Güncelleme:
Neymar: Burası Ligue 1'den daha iyi olabilir
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in yaz transfer dönemine damga vuran transferi Neymar önemli açıklamalarda bulundu.

Al-Hilal'den senelik 150 milyon euro garanti ücret kazanacak Neymar, Suudi Arabistan'ın, Fransa Ligi'nden daha iyi olabileceğini söyledi.

"FRANSA'DAN İYİ OLURSA ŞAŞIRMAM"

Al-Hilal için henüz sahaya çıkmamış olmasına rağmen Neymar, iddialı açıklamalarda yaptı. Neymar, "Suudi Arabistan'daki futbolun aynı olduğunu garanti edebilirim Top yuvarlak ve kale direklerimiz var ve Suudi Arabistan'a giden isimler açısından şunu düşünüyorum. Suudi ligi Fransa'dan daha iyi olursa şaşırmam" ifadelerini kullandı.

Al Hilal, bu sezon şu ana kadar beş maça çıkan Al Tawawon ile birlikte şu anda Suudi Pro Ligi'nde 13 puanla zirvede yer alıyor.

Ligide bir sonraki karşılaşmada 15. sırada yer alan Al Riyadh ile karşılaşacaklar ve Neymar'ın, sakatlığının ardından ilk maçına çıkması bekleniyor.

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