Neymar eleştirilere cevap verdi: Fazla ileri gidiyorsunuz

Santos formasıyla Brezilya'da kariyerini sürdüren Neymar, Fluminense karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından kendisine gelen eleştirilere "hiçbir insan buna dayanamaz" yanıtını verdi.

Santos taraftarlarının ıslıklarını duyarken kulaklarını kapattığı görülen Neymar'ın bu hareketi, bazı taraftarlar tarafından protestoyu duymamak için yaptığı şeklinde yorumlandı.

Neymar ise şu açıklamayı yaptı:

"Bugün kulağımı neden kaşıdığımı açıklamak zorunda kaldığım gün. Gerçekten fazla ileri gidiyorsunuz ve çok sert davranıyorsunuz. Bununla baş etmek çok üzücü. Hiçbir insan buna dayanamaz."