Neymar geri döndü! Brezilya Dünya Kupası'nda turladı

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında İskoçya ile Brezilya karşı karşıya geldi.

Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brezilya 3-0 kazanarak adını son 32 turuna grup lideri olarak yazdırdı.

Bu sonucun ardından Carlo Ancelotti'nin ekibi puanını 7'ye yükseltti. Aynı puana ulaşan Fas, Haiti'yi mağlup etmesine rağmen averajla grubu ikinci sırada tamamladı.

C Grubu'nu lider bitiren Brezilya, son 32 turunda F Grubu ikincisiyle eşleşecek. Fas ise ikinci sıradan üst tura yükselerek F Grubu liderinin rakibi oldu.

İskoçya ise 3 puanda kaldı. Steve Clarke'ın öğrencileri grubu üçüncü sırada tamamlarken, en iyi üçüncüler arasına girerek son 32 turuna yükselme umutlarını diğer gruplarda oynanacak maçların sonuçlarına bıraktı.

VINICIUS EFSANELERİN ARASINDA

Vinicius Jr., Brezilya formasıyla Dünya Kupası'ndaki ilk üç maçında da gol atan dördüncü futbolcu oldu.

Bu başarıya daha önce Ronaldo Nazario, Romario ve Rivaldo ulaşmıştı.

25 yaşındaki yıldız futbolcu, Dünya Kupası kariyerinde çıktığı 7 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

NEYMAR 980 GÜN SONRA DÖNDÜ

Brezilya'nın yıldız futbolcusu Neymar, 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.

76. dakikada Matheus Cunha'nın yerine oyuna dahil olan Neymar, 980 gün aradan sonra Brezilya Milli Takımı formasını yeniden sırtına geçirdi.

34 yaşındaki yıldız, Pele, Djalma Santos ve Cafu'nun ardından Brezilya tarihinde dört farklı Dünya Kupası'nda forma giyen dördüncü futbolcu oldu.

Neymar, grubun ilk iki maçını sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

5. KEZ KARŞILAŞTILAR

Brezilya ile İskoçya, FIFA Dünya Kupası tarihinde beşinci kez karşı karşıya geldi.

İki ekip daha önce 1974, 1982, 1990 ve 1998 Dünya Kupaları'nda da kozlarını paylaşmıştı.

Dünya Kupası tarihinde Arjantin-Hollanda eşleşmesinin (6) ardından en fazla oynanan ikinci eşleşme Brezilya-İskoçya oldu.