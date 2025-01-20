Neymar geri dönüyor! İşte yeni takımı

2023 yılında PSG'den dev bir bonservis bedeliyle Al-Hilal'e transfer olan Neymar, ülkesine geri dönebilir.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Brezilya ekibi Santos, altyapısında yetişen eski futbolcusu Neymar'ı geri getirmek için Al Hilal'e kiralama teklifi yaptı.

ANLAŞMA YAKIN

Brezilya ekibi, yıldız futbolcunun transferi için anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

32 yaşındaki kanat oyuncusuyla ayrıca MLS ekibi Chicago Fire'ın da ilgilendiği vurgulandı. Ancak Santos'un bu transferde birkaç adım önde olduğunun altı çizildi.

REKOR BONSERVİS ÖDENDİ

Neymar, altyapısında yetiştiği Santos'tan 2013 yılında 88 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer oldu. 2017 yılında 222 milyon euroluk tarihi bir bonservisle PSG'ye imza atan Brezilyalı yıldız, 2023 yılında ise 90 milyon euroya Al-Hilal'in yolunu tuttu.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Al-Hilal'de geçirdiği ağır sakatlıklar sebebiyle çok fazla forma şansı bulamayan Neymar, bu sezon sadece 2 maçta toplam 42 dakika süre alabildi.

Brezilyalı hücumcu, Suudi Arabistan ekinde toplam 7 maçta forma giydi ve 1 gol 3 asist yaptı.