Neymar için beklenmeyen talip

Brezilya ekiplerinden Santos forması giyen Neymar, gelecek sezon oynayacağı takım için karar vermeye çalışıyor.

FootMercato'nun haberine göre Santos, Neymar ile sözleşme yenilemek için harekete geçti. Santos kulübünün Başkanı Marcelo Teixeira, FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Neymar'ı transfer etmek isteyen kulübün Fluminense olduğunu doğruladı.

Santos kulübü Başkanı Teixeira yaptığı açıklamada;

"Yalnızca bir teklif aldık, o da Neymar'ın Kulüpler Dünya Kupası'nda oynaması içindi ve bu teklif Fluminense'den geldi. Mario Bittencourt bana geldi ve Neymar'la konuşmamı istedi. Aramızdaki konuşmalar oldukça açık." ifadelerini kullandı.

Başkan Teixeira, Neymar ile sözleşme yenilemek istediklerini de belirtti.

Neymar, bu sezon Santos formasıyla 14 maçta 3 gol, 3 asist kaydetti.