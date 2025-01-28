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Spor

Neymar için Suudi Arabistan dönemi bitti! Santos'a geri dönüyor

Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Hilal, Brezilyalı yıldız Neymar'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Haber Merkezi28 Ocak 2025 Salı 09:54 - Güncelleme:
Neymar için Suudi Arabistan dönemi bitti! Santos'a geri dönüyor
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Al-Hilal, Neymar'ın ayrılığını duyurdu. Suudi Arabistan ekibinden yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Al-Hilal ve Neymar, sözleşmenin feshi için karşılıklı olarak anlaşmaya vardı. Teşekkürler ve iyi şanslar Neymar." denildi.

Paris Saint Germain'den 2023/24 sezonunda ayrılıp Al-Hilal'e 90 milyon euro karşılığında imza atan Neymar'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon sadece iki maçta sahaya çıktı. Neymar, Al-Hilal'e imza attığı sezon Brezilya Milli Takımı'nda çapraz bağlarını koparmış ve geçtiğimiz yıl takıma dönmüştü.

Al-Hilal'de yedi maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki Neymar, bir gol ve üç asistle oynadı.

Serbest oyuncu statüsünde olan Neymar'ın altyapısından yetiştiği Santos'a imza atması bekleniyor. Neymar, 2009'da A takıma çıktığı Santos'ta 2013'e kadar forma giydi ve sonrasında Barcelona'ya transfer oldu.

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