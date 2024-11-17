İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2024 Pazar / 16 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4465
  • EURO
    36,3032
  • ALTIN
    2837
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Neymar iddialarına Palmerias başkanından ret
Spor

Neymar iddialarına Palmerias başkanından ret

Sezon sonunda Suudi ekibi Al-Hilal'den ayrılması beklenen Neymar için Brezilya ekibi Palmerias'e döneceği iddia edilmişti. Brezilya kulübünün başkanı iddialara cevap verdi.

17 Kasım 2024 Pazar 14:15 - Güncelleme:
Neymar iddialarına Palmerias başkanından ret
ABONE OL

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de sürdüren Neymar'ın takımdan ayrılığı gündemde.

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve geçtiğimiz ay takıma dönen Brezilyalı yıldız yeniden sakatlandı.

Neymar, sakatlığını atlattıktan sonraki ikinci maçında karşılaşmaya devam edemedi ve kenara geldi. Tecrübeli oyuncunun en az bir ay daha takımdan uzak kalması bekleniyor.

Al-Hilal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Neymar'ın geleceği belirsizliğini korurken Palmerias'ın başkanı Leila Pereira Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmediklerini söyledi.

Leila Pereira Brezilya basınından UOL'ye verdiği röportajda, "Harika bir oyuncu ama Santos'a gidiyor. Bilmiyorum, Santos'a sormalısınız ama buraya gelmeyecek. Teknik direktör karar verdiğinde hemen ya da yarın gelecek birine yatırım yapmak istiyorum. Palmerias bir sağlık merkezi değil." açıklamasında bulundu.

NEYMAR'IN GELECEĞİ BELİRSİZ

Al Hilal'le kontratı sezon sonunda bitecek Neymar henüz kulübüyle yeni sözleşme imzalamadı. Neymar'ın adı Lionel Messi ve Luis Suarez'in de formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami ile anılıyor.

Brezilya takımlarından Santos'un başkanı Marcelo Teixeira, hafta içinde yaptığı açıklamada transfer için acele etmeyeceklerini söyledi. Teixeira, "Spekülasyonun olmadığı yerde eğerlerle beklenti yaratmaya gerek yok. Bizim isteğimiz açık, babası ve ekibi isteğimizi biliyor. Beni tanıyorlar, Santos'u tanıyorlar. Henüz bunun zamanı değil. Beklemek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.