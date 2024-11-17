Neymar iddialarına Palmerias başkanından ret

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de sürdüren Neymar'ın takımdan ayrılığı gündemde.

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve geçtiğimiz ay takıma dönen Brezilyalı yıldız yeniden sakatlandı.

Neymar, sakatlığını atlattıktan sonraki ikinci maçında karşılaşmaya devam edemedi ve kenara geldi. Tecrübeli oyuncunun en az bir ay daha takımdan uzak kalması bekleniyor.

Al-Hilal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Neymar'ın geleceği belirsizliğini korurken Palmerias'ın başkanı Leila Pereira Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmediklerini söyledi.

Leila Pereira Brezilya basınından UOL'ye verdiği röportajda, "Harika bir oyuncu ama Santos'a gidiyor. Bilmiyorum, Santos'a sormalısınız ama buraya gelmeyecek. Teknik direktör karar verdiğinde hemen ya da yarın gelecek birine yatırım yapmak istiyorum. Palmerias bir sağlık merkezi değil." açıklamasında bulundu.

NEYMAR'IN GELECEĞİ BELİRSİZ

Al Hilal'le kontratı sezon sonunda bitecek Neymar henüz kulübüyle yeni sözleşme imzalamadı. Neymar'ın adı Lionel Messi ve Luis Suarez'in de formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami ile anılıyor.

Brezilya takımlarından Santos'un başkanı Marcelo Teixeira, hafta içinde yaptığı açıklamada transfer için acele etmeyeceklerini söyledi. Teixeira, "Spekülasyonun olmadığı yerde eğerlerle beklenti yaratmaya gerek yok. Bizim isteğimiz açık, babası ve ekibi isteğimizi biliyor. Beni tanıyorlar, Santos'u tanıyorlar. Henüz bunun zamanı değil. Beklemek zorundayız." ifadelerini kullandı.