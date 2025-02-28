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Spor

Neymar ilk kez itiraf etti! ''Bayern Münih'e transfer olmaktan bir adım uzaktaydım''

Brezilyalı futbol efsanesi Neymar, bir podcast röportajında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2013 yılında Bayern Münih'i çalıştıran Pep Guardiola'nın etkisiyle, Alman devine transfer olmasının an meselesi olduğunu fakat bir nedenden dolayı gerçekleşmediğini ilk kez itiraf etti. İşte detaylar...

Haber Merkezi28 Şubat 2025 Cuma 14:45 - Güncelleme:
Neymar ilk kez itiraf etti! ''Bayern Münih'e transfer olmaktan bir adım uzaktaydım''
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Şu anda Santos'ta forma giyen Brezilyalı futbol fenomeni Neymar, bir podcast röportajında, açıklamalarda bulundu.

"BAYERN'E TRANSFERDEN BİR ADIM UZAKLIKTAYDIM"

Neymar, röportajda Pep Guardiola'nın etkisiyle Bayern Münih'e transfer olma noktasına geldiğini açıkladı.

Buna göre olay, 2013 yılının başlarında Guardiola'nın Zürih'te düzenlenen bir FIFA galası sırasında beklenmedik bir şekilde Brezilyalının otelinde belirmesiyle yaşandı.

Guardiola'nın bir anda kendisini aradığını söyleyen Neymar, sözlerine şöyle devam etti:

"Babam (Guardiola) beni gece 2 civarında yarı uykulu haldeyken çılgınca aradı. Odama geleceğini söyledi. Bir dizüstü bilgisayar ve belgelerle hazırlıklı geldi, beni taktiklerinde nasıl kullanmayı planladığını açıkça belirtti. Hatta 'Yılda 60 gol atmazsan, adımı değiştiririm.' dedi."

Öte yandan Neymar, Bayern'e transfer olmamasının nedeni olarak, Lionel Messi ile birlikte oynama hayali olduğunu söyledi.

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