Neymar ilk kez itiraf etti! ''Bayern Münih'e transfer olmaktan bir adım uzaktaydım''

Şu anda Santos'ta forma giyen Brezilyalı futbol fenomeni Neymar, bir podcast röportajında, açıklamalarda bulundu.

"BAYERN'E TRANSFERDEN BİR ADIM UZAKLIKTAYDIM"

Neymar, röportajda Pep Guardiola'nın etkisiyle Bayern Münih'e transfer olma noktasına geldiğini açıkladı.

Buna göre olay, 2013 yılının başlarında Guardiola'nın Zürih'te düzenlenen bir FIFA galası sırasında beklenmedik bir şekilde Brezilyalının otelinde belirmesiyle yaşandı.

Guardiola'nın bir anda kendisini aradığını söyleyen Neymar, sözlerine şöyle devam etti:

"Babam (Guardiola) beni gece 2 civarında yarı uykulu haldeyken çılgınca aradı. Odama geleceğini söyledi. Bir dizüstü bilgisayar ve belgelerle hazırlıklı geldi, beni taktiklerinde nasıl kullanmayı planladığını açıkça belirtti. Hatta 'Yılda 60 gol atmazsan, adımı değiştiririm.' dedi."

Öte yandan Neymar, Bayern'e transfer olmamasının nedeni olarak, Lionel Messi ile birlikte oynama hayali olduğunu söyledi.