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Spor

Neymar, Jorge Jesus ile tartıştı! Gönderilmesi için yönetime başvurdu

Yaz transfer döneminde rekor bir ücretle Suudi ekibi Al Hilal'e transfer olan Neymar takımın teknik diirektörü Jorge Jesus ile tartışma yaşadı. Brezilyalı yıldız tarışmanın ardından Portekizli çalıştırcının gönderilmesi için yönetime başvurdu. İşte detaylar...

25 Eylül 2023 Pazartesi 16:30 - Güncelleme:
Neymar, Jorge Jesus ile tartıştı! Gönderilmesi için yönetime başvurdu
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Neymar için beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Brezilyalı yıldızın takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un gönderdilmesini istediği öne sürüldü.

PERFORMANSI NEDENİYLE TARTIŞMA

Neymar ve Jorge Jesus'un, Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Navbahor karşılaşmasının ardından tartışma yaşadığı belirtildi.

İkilinin tartışma yaşamasının nedeni olarak Neymar'ın Navbahor karşısındaki yetersiz performansının olduğu aktarıldı. Jorge Jesus'un Brezilyalı yıldızın performansından memnun kalmadığı ifade edildi. Yaşanan tartışmanın ardından Neymar'ın, Portekizli teknik adamın takımdan gönderilmesini istediği iddia edildi.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'nin ardından Al Hilal'in başına geçen Jesus'un Suudi Arabistan temsilcisiyle sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

90 MİLYON EURO ÖDENDİ

Al Hilal, Paris Saint-Germain'den transfer ettiği Neymar için ise 90 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Suudi Arabistan ekibi, 31 yaşındaki yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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