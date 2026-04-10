İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6722
  • EURO
    52,4274
  • ALTIN
    6852.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Neymar, MLS yolcusu

Transfer piyasasında hareketlilik sürerken, MLS ekibi FC Cincinnati'nin Neymar için ilk temasları kurduğu iddia edildi. Ancak yıldız oyuncunun Santos ile devam eden sözleşmesi, olası bir transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2026 Cuma 17:40 - Güncelleme:
ABONE OL

Futbol dünyasında transfer söylentileri gündemi hareketlendirmeye devam ediyor.

ABD Major League Soccer ekiplerinden FC Cincinnati'nin, Brezilyalı yıldız Neymar için oyuncu cephesiyle ilk temasları kurduğu öne sürüldü.

The Athletic kaynaklı haberde, görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve kulübün transferin mali ve sportif koşullarını detaylı şekilde incelediği belirtildi.

Öte yandan Neymar'ın şu an Santos FC ile sözleşmesi bulunuyor ve bu anlaşmanın 2026 yılı sonuna kadar geçerli olduğu ifade edildi. Bu nedenle transferin kısa vadede hayata geçmesinin zor olduğu belirtildi.

Daha önce de MLS ekipleriyle adı anılan Brezilyalı oyuncunun, 2025 yılında ABD'ye transfer ihtimalini gündemine aldığı ancak kariyerini Santos'ta sürdürme yönünde karar verdiği biliniyor.

FC Cincinnati cephesinin, hem saha içi katkı hem de ticari etkisi yüksek olabilecek bu hamle için tüm ihtimalleri gözden geçirdiği, sürecin ise büyük ölçüde Neymar'ın beklenti ve tercihleri doğrultusunda şekilleneceği aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

İkinci el elektronik piyasasında ''Beyaz liste'' dönemi başlıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.