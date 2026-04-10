Neymar, MLS yolcusu

Futbol dünyasında transfer söylentileri gündemi hareketlendirmeye devam ediyor.

ABD Major League Soccer ekiplerinden FC Cincinnati'nin, Brezilyalı yıldız Neymar için oyuncu cephesiyle ilk temasları kurduğu öne sürüldü.

The Athletic kaynaklı haberde, görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve kulübün transferin mali ve sportif koşullarını detaylı şekilde incelediği belirtildi.

Öte yandan Neymar'ın şu an Santos FC ile sözleşmesi bulunuyor ve bu anlaşmanın 2026 yılı sonuna kadar geçerli olduğu ifade edildi. Bu nedenle transferin kısa vadede hayata geçmesinin zor olduğu belirtildi.

Daha önce de MLS ekipleriyle adı anılan Brezilyalı oyuncunun, 2025 yılında ABD'ye transfer ihtimalini gündemine aldığı ancak kariyerini Santos'ta sürdürme yönünde karar verdiği biliniyor.

FC Cincinnati cephesinin, hem saha içi katkı hem de ticari etkisi yüksek olabilecek bu hamle için tüm ihtimalleri gözden geçirdiği, sürecin ise büyük ölçüde Neymar'ın beklenti ve tercihleri doğrultusunda şekilleneceği aktarıldı.