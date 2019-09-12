Neymar PSG ile geri dönüyor
Bütün yaz ismi Bacelona ile anılan ancak PSG'de kalan Neymar, takımının Cumartesi günü Strasbourg ile oynayacağı maçta sahaya çıkacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain'de Neymar krizi sona ermiş gibi gözüküyor.
Yaz transfer döneminde eski takımı Barcelona'ya gitmesi gündemde olan ancak PSG'de kalan Neymar, takımı ile maça çıkmaya hazırlanıyor.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERECEK Mİ?
Neymar'ın PSG - Strasbourg maçında uzun bir süre ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Taraftarların ise Brezilyalı yıldıza herhangi bir tepki gösterip göstermeyeceği ise merak konusu.
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