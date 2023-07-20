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Spor

Neymar resmen açıkladı! 1 sezon daha PSG'de kalacak

Paris Siant-Germain'deki geleceği her gün tartışma konusu olan Brezilyalı yıldız Neymar, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

20 Temmuz 2023 Perşembe 13:23 - Güncelleme:
Neymar resmen açıkladı! 1 sezon daha PSG'de kalacak
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Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan ancak Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansı sergileyemeyen Paris Saint-Germain'de adeta yaprak dökümü yaşanmıştı.

NEYMAR GELECEĞİNİ AÇIKLADI

Takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerden biri de Brezilyalı yıldız Neymar'dı. Özel hayatında yaşadığı problemlerle gündeme gelen yıldız oyuncu geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Fransız ekibinden ayrılması beklenen Neymar, Spor Muhabiri Casimiro Miguel'in Youtube yayınında ayrılık haberleriyle ilgili olarak; " Umarım bu sezon yine Paris Saint-Germain'de oynarım. Paris Saint-Germain ile sözleşmem var ve kimse bana olası bir ayrılık hakkında bir şey söylemedi

Taraftarlarla oyuncular arasında çok fazla sevgi olmasa da orada olacağım." diye konuştu.

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Brezilyalı oyuncu 18 kez gol sevinci yaşarken 17 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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