Neymar: Santos benim evim ve hikayemiz asla ayrılmayacak

Neymar, Santos ile olan derin bağını ve kulüpte kalma arzusunu dile getirdi. Brezilyalı yıldız, "Santos ile olan hikayem asla ayrılmayacak. Santos'ta doğdum ve kariyerimi burada bitirmek istiyorum. Santos benim evim, sevdiğim takımım ve Santos'a hem sahada hem saha dışında yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum." dedi.

Son dönemdeki sakatlıklar nedeniyle katkılarının saha dışında daha fazla olduğunu kabul eden Neymar, "Ne yazık ki, son zamanlarda Santos'a sahanın içinde olduğundan daha çok saha dışında yardım ettim. Buraya iyileşmek, mutluluğumu yeniden kazanmak için geldim, bu da tekrar futbol oynamaktır." ifadelerini kullandı.

Sakatlık süreciyle ilgili de konuşan Neymar, "Birçok sakatlık yaşayacağımı biliyordum ve bu süreçten geçiyorum. Vücudumu yeniden ayarlıyorum ve en iyi halime dönmek için elimden geleni yapıyorum. Bunu başkalarına bir şey kanıtlamak için değil, futbol oynamayı sevdiğim için yapıyorum. Bugün Santos'ta çok mutluyum. Burası benim evim." şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, Santos ile sözleşme yenileme görüşmelerinin sürdüğü dönemde geldi. Neymar'ın mevcut sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Tarafların ortaklığı uzatma konusunda olumlu olduğu belirtiliyor.