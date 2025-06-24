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Spor

Neymar, Santos ile uzatıyor

Brezilyalı yıldız Neymar, ülkesinin takımlarından Santos ile olan sözleşmesini Aralık 2025'e kadar uzatma kararı aldı.

Haber Merkezi24 Haziran 2025 Salı 22:59 - Güncelleme:
Neymar, Santos ile uzatıyor
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Brezilyalı yıldız Neymar, altyapısından yetiştiği Santos'la olan sözleşmesini Aralık 2025'e kadar uzatmayı kabul etti. Başlangıçta 2026 Dünya Kupası'na kadar uzatılması planlanan anlaşma, oyuncunun isteğiyle kısa tutuldu.

Yeni sözleşmenin mali koşulları, mevcut kontratla benzer olacak. Neymar, aylık 700.000 dolar kazanmaya devam edecek. Ayrıca, Santos'un oyuncunun imaj haklarından doğan 15 milyon dolar tutarındaki borcu, NR Sports aracılığıyla 2026 yılı sonuna kadar yapılandırıldı.

Sözleşmenin kısa tutulmasının temel nedeni, Neymar'ın transfer dönemlerinde kariyerine dair esnek kararlar alabilmek istemesi. Daha önce Ocak 2024'te de benzer bir strateji izlemiş olan yıldız oyuncu, geleceğini belirleme konusunda kontrolü elinde tutmak istiyor. Anlaşmanın resmi duyurusunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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