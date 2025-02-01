Neymar: Son görevim Dünya Kupası

Santos'a transfer olan Brezilyalı dünya yıldızı Neymar, kariyerindeki en büyük hedefi açıkladı.

Al Hilal'den ayrılarak altyapısından çıktığı Santos'a dönen Neymar, "Kariyerimde hala fethetmem gereken bir şey var: 2026 Dünya Kupası. Bu benim son görevim. Orada olmak için ne gerekiyorsa yapacağım." ifadelerini kullandı.

Santos'ta yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyleyen 32 yaşındaki yıldız, "Sanki 17 yaşında gibi hissediyorum. Santos benim evim ve burada oynayacak olmaktan inanılmaz mutluyum." sözlerini sarf etti.

KARİYERİ

Futbola Santos alt yapısında başlayan ve sonrasında Barcelona, PSG ve son olarak Al-Hilal formalarını giyen Neymar; kulüp düzeyinde bugüne dek 591 maçta görev yaparken 360 gol - 220 asistlik performans sergiledi.

Brezilya Milli Takımı formasını da 128 kez sırtına geçiren yıldız futbolcu, milli forma altında 79 kez gol sevinci yaşadı ve 59 da asist üretti.