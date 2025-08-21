Neymar taraftarların hedefi oldu! Tehdit edildi

Brezilyalı yıldız Neymar'ın, Vasco da Gama'ya yenildikten sonra Santos'un antrenman sahasında taraftarlarla karşılaştığında 'şiddetle tehdit edildiği' bildirildi.

Hafta sonu Santos'un Vasco da Gama'ya 6-0 yenilmesinin ardından, öfkeli taraftarlar kulübün antrenman sahasına yürüyerek Neymar ve diğer oyunculara tepkilerini dile getirdi. ESPN'e göre, 33 yaşındaki oyuncu taraftarların şikayetlerini dinledikten sonra "şiddetle tehdit edildi" ve ardından gruba "Santos'un bir şeyler değiştirmeye çalıştığını" söyledi.

Geçen sezon Brezilya Serie A'ya geri yükselmesine rağmen, Santos taraftarları takımın ligdeki 15. sıradaki konumu ve son 19 maçında sadece 6 galibiyet almasından açıkça memnun değil. Vasco da Gama'ya alınan ağır yenilginin ardından teknik direktör Cleber Xavier görevinden alındı ve bu durum, Brezilya'nın süperstarı Neymar'ın takımda olmasına rağmen kulübün içinde bulunduğu kötü durumu ortaya koydu.