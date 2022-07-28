İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2022 Perşembe / 29 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9253
  • EURO
    18,279
  • ALTIN
    1011.1
  • BIST100
    2543.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Neymar, yolsuzluk nedeniyle davalık oldu
Spor

Neymar, yolsuzluk nedeniyle davalık oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar'ın Barcelona'ya transfer olurken yapmış olduğu yolsuzluk nedeniyle davalık olduğu ileri sürüldü.

28 Temmuz 2022 Perşembe 18:09 - Güncelleme:
ABONE OL

Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar'a Brezilya'dan şoke eden bir haber geldi.

İspanyol basınına göre; Brezilyalı oyuncunun, 2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya transfer olduğu sırada yapmış olduğu yolsuzluk sebebiyle davalık olduğu belirtildi.

30 yaşındaki yıldız futbolcunun 17 Ekim'de hakim karşısına çıkacağı ve yolsuzlukla suçlanan Neymar'ın 2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacağı belirtildi.

Neymar'ın Barcelona'ya transferinde yolsuzluk olduğunu belirten Brezilya yatırım şirketi DIS, Davacı sıfatıyla mahkemeye katılıyor. Neymar'ın transfer haklarının bir kısmına sahip olan şirket, oyuncu için talep ettikleri hapis cezasının yanı sıra İspanyol devi Barcelona'dan da 150 milyon Euro tazminat talep ediyor.

DIS NEDEN DAVA AÇTI?

Neymar'ın Santos'tan transferi sırasında Barcelona'nın oyuncu için verdiği bonservis bedelini gizlediği öne sürüldü. İspanyol devinin oyuncunun resmi bonservisini 57.1 milyon Euro olarak gösterse de gerçekte 83.3 milyon Euro olduğu iddia edildi.

Mahkemenin 17 Ekim'de Brezilyalı yıldız için ne karar vereceği merak konusu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.