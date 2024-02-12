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Spor

Neymar yuvasına geri dönüyor

Brezilyalı yıldız Neymar için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Başarılı futbolcu için altyapısından yetiştiği Santos'a döneceği iddia edildi. İşte detaylar...

12 Şubat 2024 Pazartesi 17:22 - Güncelleme:
Neymar yuvasına geri dönüyor
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Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transferinin hemen sonrasında sakatlanarak sezonu kapatan Neymar için eski kulübü Santos devrede.

NEYMAR İDDİALARINI BAŞKAN DOĞRULADI

Daily Mail'de yer alan habere göre, Santos altyapısından çıkan Neymar, eski kulübüne dönmeye yakın. Santos'un Brezilyalı yıldızı yeniden renklerine bağlamak için hamle yaptığı belirtilirken kulüp başkanı Marcelo Teixeira da iddiaları doğruladı.

"GERİ DÖNECEK"

Teixeira yaptığı açıklamada, "Neymar ile hızlı bir görüşme gerçekleştirdik. Geri gelip burada oynayabilmesi için sakatlığının ardından iyi bir şekilde dönmesi gerekiyor. Suudi Arabistan'daki deneyimine devam edecek ve sonra geri dönecek." dedi

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