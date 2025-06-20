Brezilya basını, Santos forması giyen Neymar'ın F.Bahçe'nin gündeminde olduğu yönünde haberler yapmaya devam ediyor. Türkiye'de 3 sene Sivasspor forması giyen Cicinho, 33 yaşındaki Brezilya yıldıza Türkiye'ye gitmesi için tavsiyelerde bulundu: "Santos ve F.Bahçe arasında... Aman Allah'ım, hiç düşünmeden F.Bahçe'ye giderdim. Birkaç kez F.Bahçe'ye karşı oynadım. Büyük bir kulüp... F.Bahçe, Neymar'ın maaşını ödeyecek maddi olanaklara sahip bir takım. Türkiye, Neymar'ı büyük bir coşkuyla kucaklayacaktır."

REKABETÇİ BİR ORTAM BULABİLİR

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Edu ise Dünya Kupası'na kadar Brezilya ekibi Santos'ta kalacağını iddia etti: "Sadece parayı değil, her şeyi bir arada değerlendirecek. Dünya Kupası'na kadar takımında kalacağını düşünüyorum. Ondan sonra Santos dışında bir gelecek düşünebilir." Brezilyalı spor spikeri Renata Fan da "Tutkulu taraftara ve kıta geleneğine sahip bir kulüpte rekabetçi bir ortam olurdu. Brezilya oyuncular Türkiye'de genellikle çok iyi karşılanıyor" ifadelerini kullandı.