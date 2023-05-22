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Spor

Neymar'a İngiliz kancası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, Paris St. Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar için görüşmelere başladığı belirtildi.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 22:21 - Güncelleme:
Neymar'a İngiliz kancası
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PSG taraftarı ile yıldızı barışmayan Neymar için flaş bir gelişme yaşandı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Manchester United, Neymar için PSG ile görüşmelere başladı.

Taraftarların her maç ıslıkladığı Brezilyalı yıldız, PSG'den sezon sonunda kesin olarak ayrılacak.

Manchester United'ın kiralamak istediği oyuncuyu PSG'nin bonservisiyle yollamak istediği ifade edildi.

Ayrıca Chelsea'nin de oyuncuyu çok istediği yazıldı. Ancak Londra ekibinin Devler Ligi'ne gidemeyecek olması bu transferi zorlaştırdığı aktarıldı.

31 yaşındaki yıldız futbolcu 6 yıl önce Barcelona'dan 222 milyon euroya transfer olmuştu.

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