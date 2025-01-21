İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2025 Salı / 22 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6309
  • EURO
    36,9906
  • ALTIN
    3124.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Neymar'dan Al Hilal'i şaşkına çeviren istek
Spor

Neymar'dan Al Hilal'i şaşkına çeviren istek

Al-Hilal'in sözleşmesini feshetmek istediği Brezilyalı yıldız Neymar, Suudi Arabistan ekibinden 65 milyon dolar talep etti.

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 16:39 - Güncelleme:
Neymar'dan Al Hilal'i şaşkına çeviren istek
ABONE OL

Al-Hilal'de büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Neymar ile yollarını ayırmak istese de Brezilyalı yıldızın talebi işleri zorlaştırdı.

Portekiz basınından Globo'nun haberine göre; Al-Hilal, hayal kırıklığı yaratan Neymar ile yollarını ayırmak istiyor.

Brezilyalı oyuncu için sözleşme fesih görüşmelerine başlayan Suudi Arabistan ekibi beklemediği bir yanıt aldı.

"65 MİLYON DOLAR VERİN GİDEYİM"

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Neymar'ın kontratında 1 yıllık opsiyon bulunuyor. 32 yaşındaki yıldız isim, sözleşme feshi için 65 milyon dolar talep etti.

Neymar'ın "Takımdan ayrılmamı istiyorsanız 65 milyon dolar verin, gideyim." ifadelerini kullandığı belirtildi.

TRANSFER REKORU HALA ONDA

Paris Saint-Germain'den 2023 yılında Al Hilal'e transferi sonrası sık sık sakatlık sorunu yaşayan ve istediği performansı ortaya koyamayan Neymar, hala en pahalı transfer rekorunu elinde bulunduruyor.

32 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında 222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e imza atmıştı. Neymar, bu bedelle hala en pahalı transferler listesinde zirvede yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.