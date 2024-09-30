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Spor

Neymar'dan beklenmedik transfer kararı! Geri dönüyor

Paris Saint Germain ile yolları ayırdıktan sonra Suudi ekibi Al Hilal'in yolunu tutan Neymar takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Brezilyalı yıldız altyapısından yetiştiği Santos2 geri dönmeyi düşünüyor.

30 Eylül 2024 Pazartesi 13:37 - Güncelleme:
Neymar'dan beklenmedik transfer kararı! Geri dönüyor
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Paris Saint-Germain'den ayrılarak A-Hilal'in yolunu tutan Neymar'ın yakasını sakatlıklar bırakmadı.

Uzun süre sakatlığı nedeniyle Suudi Arabistan ekibinin formasını giyemeyen Neymar, yeni sezonda takımda olmayı düşünmüyor.

Fichajes'in haberine göre Neymar'ın yeni rotası ise Santos olacak.

Brezilyalı yıldızın, altyapısından yetiştiği ve kendisine Barcelona'nın kapılarını açan eski kulübüne dönme kararı aldığı ifade edildi.

Neymar'ın Santos'a dönüşünün yarattığı etki ise sadece sahayla sınırlı kalmayacak.

Neymar'ın dönüşü Brezilya Ligi'nin yeniden canlanması ve uluslararası ilgiyi Brezilya futboluna çekmek için bir fırsat olarak görülüyor. Haberde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin futbolseverleri de oldukça heyecanlandırdığı belirtildi.

AL HİLAL PERFORMANSI

Neymar, 2023 yazında transfer olduğu Al-Hilal'de sadece 5 maça çıkabildi. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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