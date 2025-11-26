Son yıllarda sakatlıklardan dolayı başı belada olan Neymar'dan bir kötü haber daha geldi. Brezilyalı tecrübeli futbolcunun Santos'ta sezonu kapattığı belirtildi.

Globo Esporte'in haberine göre, Brezilya Ligi'nin 34. haftasında Mirassol ile oynanan maçın ardından dizinde ağrı hissetti. Gol attığı bu karşılaşma sonrası yaşadığı sorun sebebiyle Internacional maçında forma giyemedi.

Yapılan kontrollerde Neymar'ın sol diz menisküsünde sakatlık tespit edildi ve yıldız futbolcunun sezonu kapatma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Haberde, Neymar'ın yılın kalan bölümünde Santos'un oynayacağı Sport Recife, Juventude ve Cruzeiro maçlarında sahada olmayacağı ifade edildi.

Brezilya Serie A'da 35 hafta sonunda Santos, topladığı 38 puanla 17. sırada yer alıyor.