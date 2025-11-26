İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Neymar'dan kötü haber! Sakatlık kabusu sürüyor

Kariyerini ülkesi Brezilya'da sürdüren Neymar'dan bir kez daha kötü haber geldi. Son yıllarda üst üste yaşadığı sakatlıklarla başı dertte olan tecrübeli futbolcu, sezonu kapattı.

26 Kasım 2025 Çarşamba 18:14
Son yıllarda sakatlıklardan dolayı başı belada olan Neymar'dan bir kötü haber daha geldi. Brezilyalı tecrübeli futbolcunun Santos'ta sezonu kapattığı belirtildi.

Globo Esporte'in haberine göre, Brezilya Ligi'nin 34. haftasında Mirassol ile oynanan maçın ardından dizinde ağrı hissetti. Gol attığı bu karşılaşma sonrası yaşadığı sorun sebebiyle Internacional maçında forma giyemedi.

Yapılan kontrollerde Neymar'ın sol diz menisküsünde sakatlık tespit edildi ve yıldız futbolcunun sezonu kapatma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Haberde, Neymar'ın yılın kalan bölümünde Santos'un oynayacağı Sport Recife, Juventude ve Cruzeiro maçlarında sahada olmayacağı ifade edildi.

Brezilya Serie A'da 35 hafta sonunda Santos, topladığı 38 puanla 17. sırada yer alıyor.

