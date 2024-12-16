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Spor

Neymar'dan PSG ve transfer itirafı

Şu anda Suudi ekibi Al Hilal forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, Fransız basınına konuştu ve birçok konuya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

16 Aralık 2024 Pazartesi 15:24 - Güncelleme:
Neymar'dan PSG ve transfer itirafı
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Al Hilal forması giyen Neymar, Fransız basınından RMC Sport'a konuştu.

SAKATLIK DURUMU

Brezilyalı yıldız, sakatlığının ardından durumunun nasıl olduğu yönünde gelen soruya, "Daha iyiyim, kendimi daha hissediyorum. Şanslıyım ki durumum öncekine göre daha iyi. Yakında geri döneceğim." diye cevap verdi.

PSG DÖNEMİ

Paris Saint-Germain dönemi sorulan Neymar, "PSG'deki dönemim için aynı anda hem iyi hem de kötüydü diyebilirim. İyiydi çünkü futbol açısından kariyerimin zirvesinde olduğumu düşünüyordum. Kötüydü çünkü uzun süre ve sık sık sakatlandım. Fransa'da geçirdiğim güzel zamanları, özellikle Şampiyonlar Ligi finalini unutmayacağım. Gerçekten inanılmaz anlardı. Kazanabilirdik ama... Finallerde detaylar belirleyici oluyor. Ligue 1'de oynamak gerçekten iyi bir deneyimdi. Taraftarlar bana karşı hep çok iyiydi. Kariyerim için iyi oldu. Bunun bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum. Ama artık bitti. Suudi Arabistan'daki kariyerime ve kulübüm Al Hilal'e odaklanmam gerekiyor." sözlerini sarf etti.

SUUDİ ARABİSTAN TERCİHİ

Yıldız futbolcu, Suudi Arabistan ve Al Hilal tercihiyle ilgili gelen soruya, "PSG'den ayrılmaya karar verdiğimde Al Hilal'den teklif geldi. Artık PSG'de mutlu değildim ve ayrılma karar verdikten sonra teklif geldi. PSG'de kulüp ve teknik direktör beni artık oynatmak istemiyordu. Bu konuda benimle konuşmuşlardı. Bu yüzden bir karar vermem gerekiyordu. Al Hilal'den teklif geldi ve bu teklifi beğendim. Suudi Arabistan'daki karşılama ve taraftarların bana karşı tutumu beni çok şaşırttı. Lig ve takımımız gelişiyor. Ailemle birlikte iyi bir karar verdiğimizden eminiz." dedi.

Neymar, "Suudi Arabistan'da hayat nasıl, diğer oyunculara transfer için tavsiye verir misiniz?" şeklinde gelen soruya, "Suudi Arabistan'da gerçekten çok mutluyum. Buraya gelen tüm oyuncular, ligin seviyesi ve bazı olumlu yönleri karşısında şaşırıyorlar." cevabını verdi.

SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

PSG'den Al Hilal'e geçen 90 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Neymar, Suudi Arabistan temsilcisinde yalnızca 7 maça çıktı. Neymar, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı yıldızın Al Hilal ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Neymar'ın kulübüyle olan sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

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