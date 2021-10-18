İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,333
  • EURO
    10,86
  • ALTIN
    529.49
  • BIST100
    1417.7
Spor

Neymar'dan PSG'ye kötü haber

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar, sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig maçında forma giyemeyecek.

AA18 Ekim 2021 Pazartesi 22:50 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 22:50
ABONE OL

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Almanya temsilcisi Leipzig ile oynanacak karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Brezilya Milli Takımı'ndan dönen Neymar'ın uyluk iç adalesinde ağrıları olduğu ve takıma dönmeden önce birkaç gün tedavisine devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, Neymar'ın yarın oynanacak Leipzig maçında forma giyemeyeceği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.