Neymar'dan Santos kararı: Sözleşmesini uzattı

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Brezilya Serie A ekiplerinden Santos ile olan sözleşmesini 2026 yılı aralık ayı sonuna kadar uzattı.



2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna çağrılmayı hedefleyen Neymar, Ocak 2025'te futbola başladığı Santos'a dönmüştü.

33 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2023'ten beri Brezilya Milli Takımı'nda forma giymedi.

Yıldız futbolcu, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmuştu.

Astronomik bonservis ücreti ve maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyememişti.

Bu yıl başında futbola başladığı Santos'a dönen Neymar, Brezilya Serie A'da geçen nisan ayında Atletico MG ile oynadıkları maçın ilk yarısında sol bacağından sakatlanmış ve yedek kulübesini işaret ederek 34. dakikada gözyaşları içinde sahaya terk etmişti.