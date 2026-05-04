4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
  • Neymar'dan skandal hareket: Takım arkadaşına tokat attı!
Neymar'dan skandal hareket: Takım arkadaşına tokat attı!

Brezilya ekiplerinden Santos'ta forma giyen yıldız oyuncu Neymar, antrenmanda takım arkadaşıyla tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmayla birlikte Brezilyalı futbolcunun takım arkadaşına tokat attığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 15:29 - Güncelleme:
Brezilya Ligi ekiplerinden Santos forması giyen Neymar, antrenmanda yaptığı hareketle dünya basınında gündeme oturdu.

Globo'nun haberine göre; Neymar, Robinho Jr'un kendisine çalım atmasının ardından genç oyuncunun yaptığı harekete sinirlendi ve ikili arasında kısa süreli bir gerginlik çıktı.

TOKAT ATTIĞI GÖRÜLDÜ

Habere göre Neymar, genç oyuncu tarafından çalım yedikten sonra sinirlendi ve kendisine "daha kontrollü oynamasını" söylemesine rağmen bu durumun tekrar etmesine tepki gösterdi.

Deneyimli futbolcunun uyarısının ardından ikili arasında tartışma çıktı ve itiş kakış yaşandı. Görgü tanıklarından en az biri, Neymar'ın genç oyuncuya bir tokat attığını da iddia etti.

Olayın ardından Neymar'ın, Robinho Jr. ile konuşarak özür dilediği ve sorunun çözüldüğü belirtildi.

Santos cephesinden resmi açıklama yapılmazken, teknik direktör Cuca, Neymar'ın Recoleta ile oynanacak Copa Sudamericana maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

